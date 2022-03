KUULA | Suhtejutud: Miks ta ära kaob? Kas viga on tõesti minus?

„Kuulasin tagantjärele teie mõlemat varasemat saadet. Olen 36 aastane naine. Olen olnud küll suhetes, aga ükski neist pole olnud piisavalt tõsine, et saaksin öelda, et olnud PÄRISELT SUHTES. Kord on olnud minu poolt tõsisem ja teiselt poolt vähem või vastupidi. Hetkel olen olnud pea kaks aastat üksi, enam või vähem. Tinderi konto on mul olnud mitmeid aastaid, aga mulle on alati olnud arusaamatu, et miks on mõnikord nii, et kui ma näitan huvi, siis kaob inimene ära. Ma ei saa aru, et ta ise ütleb, et ei otsi kirjasõpra ja seepärast pakun, et võiks siis kohtuda. Isegi aja lepime kokku, aga siis kohtumist ei toimu või kaob üldse ära.“ KARIN