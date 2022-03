KUULA | Katrin Saali Saul: tüdrukud, kes on oma isade silmis printsessid, oskavad hiljem oma paarisuhtes olla kuningannad

Suhete kohta ütleb Katrin kokkuvõtvalt, et alguses on romantiline faas, kus me oleme väiksemate erivajadustega ja näitame oma paremat poolt. See, mis täna on imetlusväärne, on homme iseenesest mõistetav ja ülehomme juba ebapiisav. "Tänulikkusest jääb väheks, me ei oska teineteist märgata. Me elame ajastul, kus unistada tuleb suurelt, justkui siis saaksime me kõike. Mina ei usu sellesse, sest peab oskama teha koostööd ning leppima ka raskustega. Kui asjad ei lähe nii nagu me tahame, siis on nii lihtne täna nö asi poodi tagasi viia ning tahta uut romantikat. Võtta uus on alati lihtsam," räägib Katrin.