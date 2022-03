Aleks ja siledad jalad – lugu sellest, kuidas Tinderist võib hea õnne korral meeldiva mehe leida. Ja kui lihtne on teda kaotada

Tema nimi pole tegelikult Aleks. Ta on saladuslik, vaimukas, tark, täpselt parajat kasvu. Hiljem selgub, et mitme lapse isa. Ja naine pole surnud, vaid elab õndsalt temaga koos.

Ma ei saa teada suurt muud nende elust, kui et Aleksi hing tundus selle naise kõrval ära surnud olevat. Ega ta väitnudki, et ta üksi on. Lihtsalt naeratas äratundvalt, kui natuke oma minevikku avasin, ja küsis, mis siis valesti läks. Naeratas selle koha peal, kui ütlesin, et algusest peale on tehtud valesid valikuid.

Klapime Tinderis minu nimepäeval. Sel õhtul olen tulnud oma tööandja peolt, kus kõike oli palju ja uhkelt...