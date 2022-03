"Raudmees" Robert Downey Jr-i lugu – see oli armastus, mis tõi üliandeka mehe narkopõrgust välja ja tõstis taas tippu

“Elu on liiga kerge, kui sa oled filmitäht. Inimesed täidavad su soovid ja toovad sulle kõik, mida tahad. Hollywood on üks hirmus koht,” on Robert Downey Jr öelnud oma narkootikumidest laastatud eluperioodi kohta.

Robert Downey Jr sündis Manhattanil filmilavastaja Robert Downey ja näitlejatar Elsie Ann Downey peres. Ema tegi kaasa abikaasa filmides, perekond elas tempokat boheemlaselu. Ei noor Robert ega temast paar aastat vanem õde Allyson saanud kusagil päris koduneda, sest vanemate töö tõttu tuli pidevalt kolida. Lapsed nägid juba pisikestena pealt, kuidas vanemad alkoholi kuri­tarvitasid. Narkosõltlasest isa lubas poisil kuueaastaselt marihuaanat proovida, mille kohta ta hiljem on küll öelnud, et kahetseb seda südamest.

“Isaga koos kanepit tehes tundus mulle, et ta väljendab sellega oma armastust. Ainus viis, kuidas ta seda oskas…” on noor Robert usutluses tunnistanud. Alkohol hakkas talle maitsema juba teismeeas...

Loe edasi juba artiklist saatuslikust armumisest ja sellele järgnenud kardinaalsetest muutustest praeguseks maailma ühe edukaima filminäitleja elus.