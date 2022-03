Elavate seast lahkus avangardist, poeet, õppejõud, arhitekt ja kunstnik Leo Lapin. Loe suurt intervjuud kunstnikuga, mis ilmus esmakordselt Eesti Naise 2020 juuninumbris.

"Ärevust tajun, aga eks see ole meelelaadi küsimus. Minule isiklikult mõjub üksindus hästi, igavust ei tunne. Nõukogude aeg oli samuti suletud aeg, loovinimesed käisid läbi oma ringkonnaga ja kogu aeg pidi kartma kompartei ja KGB valvsat silma. Mis veel viirusesse puutub… Ma käsitlen arhitektuuri kui ruumikunsti ja mul on õudne vaadata, missugune jõhker tootmine käib, kuidas riigid massehituse all kannatavad ja kuidas hävitatakse loodust. Nüüd on looduse kättemaks sellisele mõtteviisile käes."