Taara tammik

Taara tammikusse on ulatunud Sarmaatia lagendike must katkutuul. Seegi on meile juba tuntud ennemuistne kange tuul. Maskid on langenud nii otseses kui ülekantud tähenduses. Kõlamas eesti ja ukraina keel ning rahvusvahelise suhtlemise keeled – inglise ja vene. Viha, nördimus, hukka­mõist, nõue anda sõjakurja­tegijad tribunali alla, tahe seista kannatava vennasrahva kõrval tões ja vaimus. Ja meelepaha sees lehvib lootus, et ehk seekord rahvusvaheline õigus raiub lõplikult maha tuhandeaastase kurjuse impeeriumi lohepead, mis pärast 1991. aasta maavärinat kibekiirelt tagasi kasvasid. Ehk on viimaks võimalik, et lai lohe laguneb osadeks ja mürgine veri kaob ajaloo kanalisatsiooni?