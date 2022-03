KUULA | Reet Linna: võta elust parim osa

Reet ise kinnitab, et tal ei ole olemas nooruse eliksiiri retsepti: "Seda küsitakse pidevalt, aga ausalt, seda pole olemas. Kindlasti on see geneetiline, minu ema oli imeline naine. Võib olla on see stamp lause, aga ma proovin olla positiivne ja võtta elust parima. Ma muidugi liigun palju ning vaatan, mida ma suhu panen. Mul on hea kosmeetik." Reet kinnitab, et ta tahab elada avatud elu ja mitte salatseda. "Ma ei luba kedagi oma magamistuppa, aga ma pole kunagi midagi avalikkuse eest varjanud. Olen sõitnud slaalomit aga tunnistan, et täna enam ei julge. Olen sõltuvuses ristsõnade lahendamisest – teen hommikul raadio lahti, joon kohvi ning lahendan veidi ristsõnu," avaldab Reet on salahobi.

Reet on aastate jooksul olnud tegev mitmete suurte telesaadete juures, kuid viimased 12 aastat on tema süda kuulunud Prillitoosile. "Mulle on oluline seista selle eest, et see oleks positiivne kogupere saade. Et iga inimene, kes saadet vaatab, leiaks sealt ka enda jaoks midagi olulist." Saadete juures on oluline hea reiting ja see, et inimesed armastavad saadet. "Kõik pikad lood on minu välja mõeldud ning valmis kirjutatud, olen nii saate toimetaja kui saatejuht. Kui teed midagi, mis huvitab ka nooremat generatsiooni, hoiab see sind vormis. Telesaadete juures ei kordu kunagi midagi ning elu on erakordselt huvitav. See hoiab vaimu erksa," naerab Reet.