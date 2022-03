Kuidas saab armumine tervisele kahjulik olla? Kohe räägin. Esmalt aga inimesest, kes armumata kuidagi olla ei saa. Ehk minust, kellest muust.

Inimene on sotsiaalne loom ega oska kuigi hästi üksi olla. Ma pole mingi darvinismi fanaatik (ja eriti vähe olen ma sotsiaaldarvinismi fänn, ent see on juba teine teema), kuid looduslik valik ei lase ega luba mul üksi olla. Tahad elus õnnestuda, tuleb paariline leida. Ilma on kurb. Ilma on igav. Ilma on depressiivne. Ilma on pea võimatu.

Ja nii ma siis otsin. Paarilist, see tähendab...