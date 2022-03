Perevägivalda kogenud Ülle Lichtfeldt: iga ohumärgi puhul tuleb sekkuda!

Tänasel mõttematkal juhatab teed Ülle Lichtfeldt (51). “Elus on õpilase aeg ja meistri aeg,” mõtiskleb ta. “50aastaselt võiks inimene olla sealmaal, et hakkab ise õpetama, aga mina seda hästi ei oska. Pigem tahan teha koostööd, kui et tõsta oma mina teistest kõrgemale.”