„Ta oli pildiga võrreldes kogukam, hoolitsemata hammastega ja dressipluusis.” Kuidas armuda digiajastul?

Minu tumedapäine ja lühikest kasvu ema vastas kunagi ajalehekuulutusele, milles mees otsis blondi pikajalgset naisterahvast. Ta esines oma sõbranna nime all ning kirjad tulid postiga samuti sõbranna juurde. Skeem töötas laitmatult, kuni mees tegi ettepaneku Viru hotellis kohtuda. Emale ei tähendanud see mitte paanikat, vaid pigem koomikat – tema nimelt teadis, kuidas mees välja näeb, aga mees arvas temast midagi hoopis muud.

Selgus, et ema alustas suhet eksperimendiga: kui tähtis on siiski välimus, kui suhtlus on viinud juba sügavama sümpaatiani kui pelgalt välja­nägemine? Mees loobus oma kriteeriumidest ning neist sai mitmeks aastaks paar.

Tänapäeval on tutvumine suuresti internetti kolinud. Uurime, millised on naiste kogemused selles vallas.