KUULA SAADET | Suhtesõltuvus: lase lahti lootusetutest lootustest!

Me oleme kuulnud, et sõltuvusse võib sattuda tööst, trennist, toidust, suitsetamisest või alkoholist. Mida tähendab aga olla liigselt sõltuv teisest inimesest? Saates seletatakse põhjalikult lahti, mis on suhtesõltuvus ning kuidas ja milles see väljendub ja avaldub. Kust tuleb või millest saab alguse suhtesõltlaseks kasvamine? Millised on suhtesõltlase jooned ja käitumismustrid? Mis on sõltuvustsüklid? Kas suhtesõltlase partner on kaassõltlane?