Lastega Londonis: suurlinna parimad palad

Kui lastega reisiks valmistusime, rääkisin neile, et kui miski on maailmas olemas, siis Londonist selle kindlasti leiab. Ega ma täpselt oska teismelistele Eestis kasvanud lastele sõnadega edasi anda maailmalinna mastaapi, aga tahtsin, et nad saaksid selle erilisusest aru.

Nad tegid eeltöö ise ära: netist otsiti üles Pokémoni kaartide poed ja märgiti täpid kaardile. Üheks vapustavamaks reisi­elamuseks saigi neile Lõuna-­Londoni kõrvalises piirkonnas väisatud pood The Brotherhood Games – “Seal olid kõik kaardid ükshaaval olemas!” polnud lapsed kiidusõnadega kitsid.

Nüüd aga kõige olulisem: iga lapsega, sõltumata tema huvidest, peaks ära käima Regent Streetil asuvas seitsmekorruselises mängu­asjakaubamajas Hamleys. Kaubamaja tegutseb aastast 1760 ning sealsed professionaalsed mängijad, kes igal korrusel vaatemänguliselt kaupa esitlevad, pakuvad põnevust ja lusti ka täis­kasvanule. “Ma leidsin oma unistuste töö!” sosistas mu 15aastane poeg, kui nägi üht töötajat panemas kokku 1600 tükist koosnevat Lego Technic Ferrari komplekti.

Sellega oli suurlinna kaubandus­võrk end laste silmis ammendanud, kui välja arvata kõigi toidupoodide kommi- ja snäkiriiulid, kus uudistati võõraid brände ja uusi maitseid. Meie igapäevaseks ostuks said kohalikus toidupoeketis Sainsbury’s küpsetatud kolme šokolaadi küpsised, mis on tõenäoliselt kõige mõnusam asi, mida me oma elus söönud oleme.

Sporti ja kunsti



Kuna Londonis leidub tõesti kõike, tasub igaühel endale tähtis välja otsida, olgu teemaks siis Pokémonid, muusika, mood, tänavakunst, automudelid või mis tahes. Ja mitte kõik ei ole Londonis kallis.