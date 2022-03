VAATA SAADET | Tanel Padar: luua terviklik pere oli minu suurim unistus

"Lauren on majakas minu elus," lausub Tanel saate esimestel minutitel oma armastatu kohta. "Võin tagantjärgi öelda, et olin juba 20aastaselt valmis peret looma. See on olnud minu suur unistus – luua midagi sellist, mida minul endal kunagi ei olnud. Heaks isaks olemist võid sa ju ette kujutada nii, et nüüd hakkame neid mänge mängima ja siis neid asju tegema. Reaalsus on midagi muud," muigab kahe väikese tütre isa. "Mis seal salata, minu öökapi peal olevad finantsõpikud on vahetunud lapsevanemaks olemise käsiraamatute vastu. Tahan olla oma tütardele hea isa," ütleb muusik.

Eesti armastatuim rokkstaar kinnitab, et tema elus on kaks varianti, kas must või valge. Kui annad lubaduse, siis pead seda täitma, sest lubadusi ei murta, isegi kui otsustad mingi hetk ümber. "Last tasub eriti kuulata, kui tal on jonnituurid peal," muigab Tanel. "Näiteks, kui ta toidupoe põrandal lumeingleid teeb ja sa isana ei tea, kuidas olukorda lahendada. Ümbritsevad inimesed vaatavad, kas kaastundliku pilguga või nõukaaja reegleid õigeteks pidavad selliselt, et vii see kisav laps kohe siit poest välja, ta segab meid!"

Tanel meenutab, et esimese lapse saabudes oli uus olukord kohest sekkumist nõudev. "Kui toiduplekk oli pluusi peal, siis oli vaja see kohe ära vahetada. Täna on see tavaline, pühid suurema osa maha ja vaatad, et pole hullu midagi," naerab isarolliga kohanenud mees.