Ajakirja tellija, lugejana vaatan esimesena armsa Lehte Hainsalu heietusi. Ikka täpsed ja sügavmõttelised ja õpetavad ja jahutavad. Ise kirjutajana tean, et sõnastusega valusalt mööda pannes on kedagi vahest tahtmatult solvatud. Meenuvad Lehte Hainsalu luuleread kogumikust „Rukis loob pead”, meenub ta raamatuke „Luulepuhkusel”, millest koorub tõde.

Nüüd, kui ta kõrge autasu sai, on nii hea meel, et meil on olemas oma Lehte Hainsalu. Ene Raudkats Kuremaalt

Loen ikka suure huviga Eesti Naise kolumniste. Ajakirja alguses on humoorikas ja eneseirooniline Eva Luigas, kelle lugudest on alati midagi kõrva taha jätta. Kuid ka elu ja ilma mehe vaatenurgast valgustav Mihkel Raud ei jäta külmaks, imetlen tema sõnakust ja mõtteviisi omapära, pluss ladusat kirjutamisoskust. Tean omast käest, et mida lühemalt, seda keerulisem! Vaike

Viimases ajakirjanumbris haakis pea igast loost midagi – aga kõige, kõige enam järgmistest.

Rahvariided on olnud osa ühest mu eluperioodist üliõpilase ja tantsuõpetajana. Olen neid kandnud erinevaid, aga päris omad kodukandipõhised tegin ise – tahtmist oli muidugi rohkem kui oskusi! Ja kui siis koolidirektor palus mul koostada loengusari rahvariietest, avastasin, kui lünklikud on mu teadmised. Iseseisvat tööd ja arengut jätkus küllaga, aga olin õhinal valmis! Igasugune riietus iseloomustab kandjat, aga rahvariie sisaldab kogu rahvuse eluhoiakut ja kultuuri.

Kai Aareleiu raamatuid pole lugenud varem, aga nüüd võtan järjest ette. Tunnustust pälvinud „Vaikne ookean” on muidugi raamatukogudest praegu välja laenatud. Tiina Väljaste loost järeldan, et just pere- ja suguvõsa teemad on esikohal ja need on mind alati köitnud. Pea igal sammul leiad midagi endast ja endale.

Tantsupedagoog Elena Poznjak-Kõlari pühendumus ja vitaalsus teevad kadedaks – heas mõttes. On suur õnn, kui noor inimene leiab esimese elukutsevalikuna tegevuse kogu eluks. Ja kui teed õiget asja, siis vist ei ole kunagi millegi jaoks liiga vana.