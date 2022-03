RAAMATUD I Eesti Naise märtsikuu raamatusoovitused

“Ellen Niit. Heleda mõtte laast”

Tammerraamat

Seda raamatut iseloomustab kõige paremini Maarja Unduski enda sissejuhatus, kus ta ütleb: “Teie käes olev raamat räägib ema Elleni elamise oskusest, raskusest ja rõõmust.” Tütre isiklikud mälestused, vestlused kirjanikust emaga, samuti intervjuud ja usutlused teekaaslastega on selle ülimahuka ja põneva elulooraamatu aluseks. Ka pakutakse lugejale valikut Ellen Niidu avaldamata luulest ja räägitakse teostest, mis eri põhjustel ilmumata jäid. Minu jaoks joonistus sellest raamatust välja armastatud kirjaniku inimlik ja mitmekülgne olemus, millest ma eemalseisjana varem kuigi palju teada ei võinudki.





































Kira Jarmõš



“Uskumatud juhtumused naistekongis nr 3”

Tõlkija Toomas Kall

Tänapäev

Raamatu autor on õppinud rahvus­vahelisi suhteid ja töötanud kuus aastat Venemaa opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi pressiesindajana. Mõlemad teemad on jõudnud ka tema esimese romaani kaante vahele, kus korruptsioonivastasel miitingul ebaseaduslikult arreteeritud Anja kümneks päevaks arestimajja satub. Elu Venemaa vangikongis on euro­korrektsusega hellitatud eesti lugejale niikuinii jubedavõitu eksootika. Lisaks toob aga autor sisse müstilise fantaasiamaailma, mis paralleelselt jooksma hakkab ja lugemispinget veelgi üles krutib.





Monique Roffey

“Black Conchi näkk”

Tõlkija Eda Ahi

Rahva Raamatu Kirjastus

Raamatu kaanel ilutseb suurelt: armastuslugu. Ma ei tea, kas on olemas “tavalisi” armastuslugusid, siin on aga kõik vägagi ebatavaline, sest mõrumagus suhe areneb mehe ja needuse tõttu näkiks mõistetud naise vahel, kes aga suure tunde mõjul taas inimeseks muutuma hakkab ja n-ö jalad alla saab. Kindlasti on teos tõlkijale paras pähkel olnud, sest Trinidadist pärit briti autoril on kihiti mitmed keeletasandid ning ballaadilaadsed näkimõlgutused, mis üheskoos väga nauditavaks looks on põimunud.

Arto Paasilinna

“Jänese aasta”

Tõlkija Sirje Kiin

LR kuldsari