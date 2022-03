Kõrvad sooja!

Ilmad on veel talvised ja mul kripeldab küsimus, kuidas toimida peakatetega. Kannan meeleldi villaseid mütse, aga kas sobib neid kanda villase mantli või kasukaga? Millistel puhkudel on mõistlik ennast hoopis suurde salli mähkida? Kas selle kõige kohta on mingeid etiketireegleid? Merit