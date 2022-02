VAATA SAADET | Ivo Linna: mind hoiab vormis lakkamatu poisilik uudishimu

“Vaikus on suur varandus. Me oleme ümbritsetud nii suurest mürast, et unustame vaikuse tähtsuse,” mõtiskleb muusik. “Kui tuli esimene koroona laine, siis oli see raske. Ma polnud harjunud tööd mitte tegema. Eelmine aasta kestis see periood kuus kuud ja ma nautisin seda esimest korda. Elan ju Muhus, ennast pidevas tegevuses hoida oli lihtne,“ avaldab staar. “Olen veendunud, et iga mees tehku nii tähtsat nägu kui tahab ja rääkigu nii madala häälega kui suudab, aga sisimas jääb ta ikka poisikeseks. See sunnib sind võitlema, tahad kõigest väest ikka ronida kõige kõrgema puu otsa,“ naerab laulja.