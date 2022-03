10 Eesti teatri tähtteost 2010–2020

2012

„Karjäär”

Teater Vanemuine

Kui „Karjäär” ilmavalgust nägi, räägiti seoses Uku Uusbergiga juba uussiirusest. Taas võib imestada Uusbergi täpset ajatunnetust: just siis said moesõnadeks karjäärinõustamine ja karjääri tegemine ning karjäärid kaevanduste mõistes.

2013

„Kassirabal”

Tallinna Linnateater

Iiri näidend. Tragöödia. Olen kirjutanud: „Marina Carr paneb Vana-Kreeka mütoloogiast pärit näidendi nimeks „Kassirabal“ ja lavastaja Madis Kalmet oma lavastuses arvestab seda. See pole „Medeia”, kus tegu jumalate mängudega. See lugu juhtub inimestega, kes rabakuristikust välja ei saa. Eestlaste jaoks on raba see koht, kus kasvavad murakad, kus on laukad, mis inimese endasse imevad, raba on koht, kus ollakse siis, kui miski on untsu läinud. Ometi on kusagil me teadvuses olemas ka see seik, et eestlased hädas olles vaenlaste eest just rabades varju on leidnud.”