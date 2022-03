Armunarkari lõputu dilemma

Mis vahet on armumisest ja heroiinist põhjustatud mõnutundel? Mitte mingit. Lubage korrata: armumisel ja mis tahes kange narkootikumi tarvitamisel pole ainsatki erinevust. Mõlemad on kriminaalselt mõnusad, mõlemad tekitavad sõltuvust ja mõlemad on tervisele kahjulikud.