Depardieu on tuntud oma otsekohese ütlemise ja värvika käitumise poolest. Näiteks on ta meedias avameelselt rääkinud, kuidas ema tahtnud teda raseduse ajal sukavarda abil kaotada. Soovimatu laps jäi imekombel ellu, tulles ilmale 27. detsembril 1948 Kesk-Prantsus­maa tööstuslinnas. Tundmata vähimatki vimma oma ema vastu, on Gérard alati elust rõõmu tundnud, kuigi lapsepõlv viielapselises töölis­peres polnud kaugeltki kerge.

Erakordne karakter ja jõud teevad Depardieust kordumatu nähtuse nii elus kui ka kinolinal. Loe artiklist mehe pöörasest tähelennust filmimaailma tippu, armastusest ja naistest.