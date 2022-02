Kuula saadet | Ants Parktal: unenägu on justkui salauks meie hinge!

Kas kõik inimesed näevad unenägusid? Kas kõik unenäod on märgilise tähendusega? Kust tulevad unenäod ja miks nad tulevad? Mis on une eesmärk? Mida unenäod meile meie enda kohta räägivad? Mis on salataju, milles toimuv meid juhib? Kuidas leida tundetõde?