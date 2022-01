KUULA | Muusik ja näitleja Mari Jürjens: usalda elu!

„Minu jaoks on oluline liikumine. Oma uue kodu valimisel oli tähtis roll ka rongiühenduse olemasolu, sest ma armastan vaadata aknast välja ja tunnetada maailma enda ümber. Teine oluline detail oli emotsionaalne tasakaal, mida ammutan metsast, puude lähedus on mulle oluline,“ avab Mari uue kodu valikukriteeriume. „Looduses viibimine aitab ennast koguda, kui oled päevatoimetustest väsinud. Kui jooksed kokku, siis loodus rahustab. Looduse jälgimine peegeldab energiat tagasi. Ma olen väga õnnelik, et just see väike hektarisuurune maalapp on minu hoida ja armastada. See on pisike tolmukübe siin suures maailmas, aga minu jaoks suur vastutus. Soovin, et see maalapike minu ümber saaks olema tasakaalustatud paik,“ räägib Mari unistustest.

Mari on koos abikaasaga mõlemad majaehituses osalised: „Liistud on ikka veel nurgas, see on see vana nali, et liistud lähevad viimasena. Ma üritan endale meelde tuletada, et loomise protsess on oluline ja võib-olla hakkaks igav, kui midagi enam poleks luua. Majaomanikuna mõistan alles nüüd, kui palju on lisatööd lihtsalt tubade korras hoidmisega. Ma armastan väga valgust ja heledust, sellest oleme maja sisustuses lähtunud.“ Mari tunnistab, et ka nende pere jaoks oli suur elektriarve halb üllatus. Sügisel ei jõudnud ahju valmis ehitada ja mõistliku elektripaketi valiku peale ei osanud tol hetkel mõelda. Kuidagi tuleb hakkama saada ja varsti on ilmad soojemad ka, on Mari ikka positiivse mõtteviisiga.