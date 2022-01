“See tunne on eriline,” kirjeldab ta emotsiooni, kui rahvariided selga paned. See pole niimoodi pidulik nagu õhtukleidi puhul, vaid just eriline. Teistmoodi.

Rahvariiete kandmine on vastutus ja tee näitamine. “Et oleks seljas õiged asjad, mis oleks ka õigesti kokku pandud,” ütleb ta. Isegi kui mõnda muuseumitöötajat pole näpuga järge ajamas, annad sa ikkagi eeskuju.