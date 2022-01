12 tunniga 11 oppi – Eesti arstid jagavad drastilisi kogemusi tööst abimissioonil Aafrikas. „Kui hästi meil siin Eestis kõik on!“

Kindlasti leiab lugeja, kes pahandab puhtalt pealkirja peale. Eesti arstid ja Aafrikas? Koroonaajal?

“Me ei jätnud Eestis midagi tegemata, vaid läksime missioonile oma puhkuse ajast,” vastab Markko rahulikult. “Koroona tõttu ei saa elu seisma jääda – ka Aafrikas peab meditsiin edasi arenema.”

Humanitaarorganisatsioon Eesti Arstid Aitavad Maailma loodi selleks, et pakkuda abi seal, kus meditsiiniteenuseid napib. Mis tähendab, et viimasel kümnendil on meie tohtrid käinud abimissioonidel üle maailma. Seekord sõitis Eestist Keeniasse neli tohtrit – kolm üldkirurgi ja anestesioloog – ning üks inimene abipersonali hulgast. Priitahtliku reisi eest arstid palka ei saanud, nende kohalesõitu toetas rahaliselt välisministeerium.

Kes tahab mõelda, et Eestis on elu halb, võiks tutvuda Maailma Terviseorganisatsiooni ülevaatega Keeniast, kus ligi 70% elanik­konnast elab malaariaohus ja haiglasurmade seas troonib põhjusena HIV/aids...