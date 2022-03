LOOMULIK INIMENE

Mursi hõimu naised Aafrikas kannavad tänapäevgi huuleplaate, need on neiu kasvades üha suuremad, et rõõmustada võimaliku kosilase silma. Mehe surma järel ripub tühi alahuul nagu elatanud känguru kukkur. Datoga hõim Tansaanias lõigub pere­märgina naiste näonahka, saavutamaks kaunistavad armi­mustrid, millel on ka maagiline tähendus. Läbi sõõrmete pistetud pulgad, tätoveeringud, kehamaalingud, ihu augustamine on laialt tuntud, elevandikõrvad saavutatakse hiigelkõrvarõngaste raskusega ja kaelkirjakukael sünnib aasta-aastalt lisatud jäikade kaelarõngaste abil. Kui palju valu ja kannatlikkust!

Kümme sajandit on nooruke jaapanlanna talunud põrgupiina kõvasti seotud jalgade pärast, selle labad pidid nädal-nädalalt üha väiksemaks muutuma, kuni neli varvast ja kand paindusid lõplikult talla alla kägarasse nagu hanemunaks. Selline siidkingakeses lootosjalake, rüü alt vilksatamas, oli jaapani mehele vastu­pandamatu.

Rahulolematus oma välimusega peidab salajast rahulolematust oma eluga, maailmaga.

Ümberlõikamise traditsioon on tuntud ammu enne islami tekkimist ja kehtib mitme rahva hulgas praegugi. Arvatakse, et meie päevil on maailmas miljon ümberlõigatud naist. Falašad lõikavad ümber nii mehi kui naisi, ja kui eesnaha eemaldamine võiks tõepoolest olla mehe tervisele kasulik, siis naist ümberlõikus sandistab, ehkki väidetakse vastupidi. Tihti pole tegemist mitte ainult häbememokkade või kliitori või mõlema eemaldamisega, vaid koguni tupeava kinni õmblemisega. Ainult selline naine olevat puhas. (Ja truu.)