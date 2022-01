“Sitaratas, võta telefon vastu! Tahan sulle kodu pakkuda!” Maire Aunaste drastilised seiklused uue elamispinna otsinguil

Inimesel, kellel pärast maksude maksmist jääb söögi jaoks vaid 50 eurot ning on samal ajal saatuse tahtel ka uut ulualust otsimas, eriti palju valikuid ei ole. Neist vähestest üks on lootus, et sõbrad-tuttavad või ka võhivõõrad pakuvad abi. Loe: uskumatult loomingulisi võimalusi, eelkõige sotsiaal-meedia kaudu.