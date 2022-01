Juubilar Kersti Kreismann: olen teinud tööd, millest unistamisegi endal nooruses ära keelasin, saanud preemiad ja publiku armastuse

Armastatud näitleja peatse juubeli puhul taasavaldame Eesti Naise 2020. juulinumbri kaaneloo. Kersti saab 25. jaanuaril 75. Palju õnne!



Sel üksiolemise kevadsuvel on Kersti Kreismann veetnud pikki nädalaid oma üksindusega kahekesi. Mõelnud elu lõpust ja lõppemisest, vanusest ja vanadusest. Paljud asjad on selgemaks saanud, lõpparve tehtud ning rahu südames. Ja see kõik ei kõla kaugeltki minoorselt.