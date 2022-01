KUULA | Mare Teichmann: kuidas tööstress mõjutab inimese igapäevast elu

Inimene on üks tervik ja stress on reageering muutustele. Saates seletatakse lahti, mis on täpsemalt tööstress ja mis on läbipõlemine.

Mida peaksime märkama enda käitumise juures, et saada aru märkidest, mis viitavad alanud tööstressile? Kuidas märgata, et stressor on konkreetselt pärit just töö keskkonnast? Mida selle infoga teha ja kuidas edasi käituda, et leida lahendus? Mis on tööstressi enim põhjustavad tegurid?

Mare toob välja ka statistilisi andmeid, milline on tööstressi olukord Eestis. Lisaks tuuakse saates palju erinevaid näiteid ja viiteid uuringutele.

Mis on kodukontori sündroom? Kuidas olukordadega toime tulla, mida märgata ja mida ette võtta? Mis on inimese enda vastutus?

Kõige tähtsam on endale teadvustada ja seejärel teha audit, mis on need stressorid, mis märkimisväärselt meie stressitaset mõjutavad.



Küsimustele tööstressi kohta saad vastused, kui kuulad uut saadet Delfi Taskust

