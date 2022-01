KUULA | TV3 uudisteankur Ingrid Teesalu jagab dramaatilist seika: pool tundi lihtsalt südamest nutsin tualetis töö pärast

"Otse-eetris on alati keeruline kajastada suuri muusikafestivale, kus taustamüra on nii suur, et sa ei kuule iseenda häält. Sa põhimõtteliselt karjud hääle ära mikrofoni, teadmata, kas keegi sind ikka kuuleb ja milline on sinu hääldus. Ja loomulikult on suviste otse-eetrite juures erinevad putukad, kes lendavad, ja ma kardan herilasi! Oi, need olukorrad, kus sa tunned, et keegi mööda jalga seeliku alla ronib ja sa ei tohi seda televaataja jaoks välja näidata. Seista mitu minutit teksti rääkides paigal on väga raske, olen olnud väga lähedal sellele, et jooksen ekraanilt ära. Olen täheldanud, et kui sa midagi kardad, siis sa tõmbad seda ligi," räägib Ingrid oma kogemustest.