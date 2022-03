Väljaspool ajastu raame

Naiskunstnik ja meesakt

Mõistagi oli ülikooli kunstikooli juhataja see, kelleni jõudis teave vähekindlustatud üliõpilastele mõeldud Villebois’ stipendiumist. August Hagen otsustas esitada kolme­aastase stipendiumi saamiseks oma tütre. Teades, et kandideerima olid oodatud vaid poisslapsed, ei reetnud ta kandideerija sugu lootuses, et kui stipendium käes, siis seda vahest enam tagasi ei võeta.

Kunstnik Joseph Bernhardt oli ainus, kes nõustus õpetama naisi ja lubas Juliel õppida saladus­katte all koguni aktimaali. Mõistes, kui oluline on inimese anatoomia tundmine kunstnikule professionaalsuseni jõudmisel, oli tung aktimaali õppida suur. Teisalt polnud see tol ajal naisterahvaste puhul sugugi tavaline. Isegi kui see toimus rangelt salajas, nõudis see õppurilt üksjagu eneseületust – nii ka Julielt. Meesakti joonistamisest otsustas ta siiski loobuda, sest koos meesterahvast juhendajaga töö ülevaatamine tundus talle liialt suure katsumusena.