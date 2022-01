Kirjutan teile esimest korda, olgugi et olen juba aastaid ajakirja tellinud. Olen aastatepikkune Eesti Naise tellija. Viimased paar aastat olen elanud võõrsil, kuid koju tulles vaatan esimese asjana postkasti, et leida sealt eest vahepeal ilmunud numbrid. Ajakirja sirvimise ja lugemisega algavad minu Eestis käigud.

Tavaliselt loen ajakirja kaanest kaaneni läbi, sest lood on inspireerivad ja teemad põnevad. Viimasest ajakirjast meeldis eriti kaane­lugu Elina Reinoldiga, tema mõtted elu ja iseenda kohta. Iseendaga silmitsi seismisest rääkis väga huvitavalt ka lugu Teet Kasest. On ju viimased paar aastat tõeline proovikivi olnud, kuidas iseenda ja maailmaga uues olukorras hakkama saada. Palju jõudu teile huvitava ajakirja tegemisel! AIGI

Omaette vahva kontrasti lõid jaanuarinumbris Lia Virkuse hõrgutavad kaneelisaiaretseptid ja Mihkel Raua kolumn sellest, kuidas süütust kaneelisaiast on saanud tänapäeval kole tont, mis ähvardab küll paksuks, küll gluteenist või vererõhust haigeks teha. Ühest küljest on tore, et inimesed on tänapäeval nii terviseteadlikud, samas tekib mulje, et minnakse liiale. Ka selle suure tervislikkusega. Õnneks annab autor hea retsepti: sööjaga ei juhtu midagi, kui ta suudab kulutada rohkem kaloreid, kui endale sisse sööb. Nii et elagu elu! JUTA