See juhtus poolteist aastat tagasi. “Olin imetav ema,” alustab Liis. “Poiss oli umbes üheksakuune ja sai juba lisatoitu, kui märkasin, et mu parem rind läheb imelikuks – suureks ja kõvaks tükiks.” Küllap on piimapais, mõtles Liis, kes esimese pojaga oli sama kogenud. Palavikku polnud ja rind ei valutanud, aga mis muu see sai olla? Ka perearst soovitas, et proovigu Liis rinda masseerida, ravikreemiga määrida ja pangu peale kapsalehte.

Ei midagi: “Järgmine kord, kui lapsega kontrolli läksin, ütlesin arstile, et paremaks pole läinud.” Hoopis vastupidi, kui Liis proovis duši all rinda masseerida, tuli nibust verd...