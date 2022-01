Vitamiinivõtu võtted

Eesti inimene ostab toidu­lisandeid meelsasti. “D-vitamiin ja magneesium,” nimetab kõige menukamaid Leelo Kõiv, kes on farmatseut Magdaleena Südameapteegis. Mõni klient on väga teadlik, mida ja kui palju ta võtma peab, teine tarvitab vitamiine “igaks juhuks”.

D-vitamiin on hea näide, millega alustada. See päikese­vitamiin mängib olulist rolli immuunsuse tagamisel ning on ülivajalik luudele ja hammastele. Viimastel aastatel on D-vitamiinist ohtralt kirjutatud rõhuga, et eestlastel pole seda kehas piisavalt. Üks põhjus on sügistalvine päikesepuudus, kuid peale selle on D-vitamiini vaeguse risk suurem vanemaealistel ja ülekaalulistel, samuti neil, kes ei söö piima- ja kalatooteid.