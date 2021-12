KUULA | Kristiina Heinmetsa ja Heidit Kaio avameelne vestlus suhte lagunemisest: lahutus on kui Erna retk, aga alasti

Heidit: "Põnev on see, et mitmed inimesed jäävad suhtesse, kuigi ei tunne ennast seal sugugi mitte toredasti. Ei tunne end hästi teisega koos olles. Julgus lahkuda on tohutu suur asi, see annab elus väga palju juurde."

Kristiina: "Ka mina olen mõistnud, et maailm on nii suur ja lai, et jääda kinni aega, mis sind inimesena edasi ei vii, on kui elule "stop" märk ette panna. Elu on kulgemine ajas, kus hommikul silmi avades tuleb tunda ennast õnnelikuna ja ümbritseda ennast inimestega, kes mõistavad sind ka sõnadeta. Elu tuleb ise ilusaks elada! Ka lahutuses võib peituda ilu. Seda mõistame alles aastate pärast."