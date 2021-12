EESTI NAISE 2021 TOP | Soome ärikuninganna, Marimekko juht Kirsti Paakkanen: mu elu suurim ja rängim kogemus on olnud armastus

Hiljuti lahkus elavate seast Soome ärimaailma tuntuim naine. Meenutame teda artikliga, mis ilmus Eesti Naise käesoleva aasta maikuu numbris.



Mõelda, et üks naine võib nii mõjuvõimas olla: panna suurärijuhina kogu rahva aukartust tundma, aga ka end omainimesena armastama! Marimekko pärast selle asutaja surma taas tippu tõstnud Kirsti Paakkanen (92) on põhjanaabrite edukamaid naisi. Mis on tema õnnestumise taga?