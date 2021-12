Arhetüübid ehk ürgjõud on alateadlikud mootorid, mis mõjutavad meie käitumist ja mõtlemist. Ka siis, kui me oma sisemaailma ja meid käivitavate arhetüüpide vastu huvi ei tunne, mõjutavad need meid. Ega puuleht ka midagi klorofülli tootmisest ja fotosünteesist tea, ometi toimuvad temas need protsessid.

Psühhiaater Carl Gustav Jung oli esimene, kes arhetüüpidesse süüvis. Minu tagasihoidlik panus sellesse teemasse piirdub naise variarhetüüpide väljaselgitamisega. Uurime neid lähemalt.

Igas naises elavad järgmised eluterved arhetüübid:

> emotsionaalne, elurõõmus, muretu Tütarlaps,

> sensuaalne, seksuaalne, tabamatult müstiline Armastaja,

> asjalik, hoolitsev, emalik, rahulik, korda loov Perenaine,

> enda väärtust teadev, tark ja õiglane Kuninganna.

Tütarlaps toob naise ellu...

