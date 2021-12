EESTI NAISE 2021 TOP | Neli kummalist lugu elust: kui mehel on “sõbranna” ja ta mürgitab teie suhet

Kersti ja Kerdi lugu. “Ma ei osanud halvimaski unenäos karta, et perekondlikele koosviibimistele lisaks on Kerdil veel mingeid sõbrannadega seotud kohustusi!” pahvatab Kersti.

Ene ja Eero lugu. Eero endine vallutus hellitusnimega Pipu sekkus oma abipalvetega aina enam paari ellu. “Meie oleme Eeroga sõbrad, mina aitan teda ja tema mind...Kui ainult tahan, on ta minu!”

Hedi ja Hardi lugu. Mehe telefonist kahtlased sõnumid leides helistas Hedi südame värinal sõnumisaatja numbrile. “Tere, kalla!” hõigati teisest otsast. “Ei ole kalla, Hardi naine olen,” vastas Hedi.

Iirise ja Imre lugu. Kui linnatüdruk Iiris sarmika jahimehega maale kokku kolis, sai nende naabrinaisest sõbranna nii naisele kui ka mehele. “Kui ma siis oma teist last ootasin ja sõbrannalt aru pärisin, nähvas ta nagu muuseas: “Kas sa arvad, et minu poeg on mu mehe laps?”

Loe artiklist, mis nende nelja paariga täpselt juhtus ja suhteabi terapeudi analüüsi iga paari, või õigemini kolmiku, dünaamika kohta. Kui mehe sõbranna muutub suhtes tülikaks kolmandaks, tuleb oma piirid paika panna.