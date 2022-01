EESTI NAISE 2021 TOP | Jahmatav trend keskealiste edukate seas – alkoholi on välja vahetanud tabletireivid ja psühhotroopsed meelerännakud

“Tead, ma tegin seeni,” teatab 50aastane sõbranna Reti, kellega mul on ühist teekonda olnud 20 aastat. “Imeline kogemus! Ma olen nüüd täiesti teistsugune inimene! Nii tänulik kõige üle, mis minuga on juhtunud! Aitäh sulle ka, et sa olemas oled!”

Kust see nüüd tuli! Veel 10 aastat tagasi oli Reti elus välistatud kõik uimastav, mis polnud vedel. Praegu on tal 13 aastat noorem elukaaslane, kes põlastab alkoholi. “Jood jälle?!” võib ta telefonis osatada, olles ise mõnel oma paljudest välisreisidest. Käsi südamel – olen Retit näinud meie pika tutvuse jooksul ehk alkoholist ülemeelikuna, aga mitte kunagi joobnuna. Praegu on ta selle enda elust täiesti välja lõiganud, sest Reti elukaaslane hindab teistlaadi seiklusi. Sealt siis seened, olgu vaimseteks eneseotsinguteks või seksuaalse kogemuse võimendamiseks.

Varem oli Retil endaealine meessõber, kellega teda ühendasid LSD-seiklused – LSD on ikka pikim süvarännak, mida üldse on võimalik ette võtta. Kusjuures, Reti lõpetas suhte sellesama mehega LSD-tripi ajal.

Reti muide elab äärelinna moodsas eramajas koos kolme teismeiga ületava lapsega.

Või siis 55aastane Ivar, IT-osakonna juhataja väga suures firmas...