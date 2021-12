EESTI NAISE 2021 TOP | Helgi Sallo keelatud armastusest: koos elades oleksime kaotanud pühapäevatunde, mis meie vahele lõpuni jäi

„Reedel sõidan tütretütre pere juurde külla!” kiitis Helgi. „Neil pisike tibu, mu tütretütretütar Ööle saab aastaseks.” See tundus olevat Helgi suve olulisim sündmus, mitte ta oma lähenev juubel. Midagi erakordset 10. augusti tähistamiseks Helgi ei plaani. „Eks näeb, mu noored viivad ilmselt kuhugi välja sööma. Jeekim, mis rõõmus sündmus see ikka on, kui igal aastal – pauhti! – lõpp aina läheneb,” rehmab diiva.

Kolmteist suve tagasi sai kaante vahele Eesti Naise sarjas ilmunud elulooraamat „Helgib ja heliseb”. Seal jäi kõlama, et Reti Maria kui vanaematütar on talle väga südame ligi kasvanud. „Ehk liigagi lähedaseks, seda valusam saab mul olema temast lahti lasta, kui saabub aeg anda talle õhku-ruumi oma elu elada,” pelgas Helgi tollal. „Ei, sellegagi läks meil hästi ladusalt,” rõõmustab ta nüüd. Nad on Retiga (29) ikka väga lähedased, ent teisiti. Tartu ülikoolis romaani keeli tudeerinud Reti on asunud raamatuid tõlkima.

Nukrusega pilgus ütleb ta: „Mis mu elus pärast raamatut väga valusalt muutunud on: kümne aasta eest lahkus mu üks ja ainuke elukaaslane, mu tütre Liina isa Uno.” 43 aastat tema elus olnud mehe igavikku minek pani Helgi eriti teravalt tajuma: „Et nii ongi – oleme siin teatud aeg komandeeringus ja siis läheme. Liigume jälle edasi kuhugi ehk...”

