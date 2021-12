EESTI NAISE SUUR HOROSKOOP 2022 | Tuleb arvete klaarimise aasta! Mis on sinu tähemärgi visiitkaart, põrgutee ja taevariik?

Elus vahekokkuvõtete tegemine puudutab kõiki tähemärke, eriti aga Kalasid, Ambureid ja Kaksikuid. Löögid tulevad teravad, järgneb tuulevaikus, kuni saabub järgmine plahvatus.

2022 on kui peibutav virvatuluke – asju juhtub, aga mõistatus on, kuidas aru saada, mis on päris. Iga tähemärgi horoskoop kirjeldab kolme teekonda, mida tasuks tõlgendada järgmiselt.

VISIITKAART – kuidas ümbritsevad inimesed meid tajuvad, milliseid arenguvõimalusi avalikkus meile pakub. Võim on segunenud kohustustega. Kui kõrgele võiksime ühiskonna püramiidis ronida? Toimub hea ja kurja võitlus. Samas pole sel midagi pistmist armastuse, loovuse, annete ega tervisega – neid me pigem varjame teiste eest.

PÕRGUTEE – hirm, vale ja uhkus. Mida ei tohiks teha, kuigi väga tahaks? Nagu jänes, tehes haake lumel, põikleb inimene elust läbi. Liigub edasi siksakitades ja jälgi segades, eksitab vaenlast. Alati pole kõige parem lahendus aus otsetee. Aastal 2022 saatus lollitab, pakub kiusatusi. Hea ja kuri lähevad sassi. Teinekord me ei teegi halbu asju halba soovides, vaid hirmust midagi kaotada…

TAEVARIIK – vabastab meid võlast ja me oleme kaitstud. Ükski heategu ei jää karistamata. Saatus mängib vingerpussi, hulkuva kassi päästmiseks tehtud üllas pingutus ei too kullast medalit. Hoopis varju jääv pettusest keeldumine või kellegi päästmine, kes sellest ise ei teagi, kingib meile jõudu ja hüvangut. Taevariik näitab, kuidas saame ennast ja teisi aidata ning missugustele ahvatlustele ei tohi järele anda.

Loe artiklist, mida lubab 2022 sinu tähemärgile.