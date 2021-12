Lk 17 on lustlik lugu sellest, kuidas Eesti Naise toimetus käis põgenemistoas. Kuid “põgeneda” saab ka oma köögilaua taga istudes. Üks hea põgenemistoa-laadne mänguseeria, mis Eestiski müügil, on “Unlock!”. Igasse karpi on pandud kolm stsenaariumi, et põnevust jätkuks kauemaks. Mängu reeglid on lihtsad: tõmbad oma telefoni “Unlocki!” äpi (tasuta ja aitab mängu juhtida), paned aja käima, võtad õiged kaardipakid välja ja hakkad otsast peale mõistatusi lahendama. Seda ajugümnastikat saavad koos teha 2–6 sõpra. Tähelepanu, tekstid mängukaartidel on inglise keeles! Liis