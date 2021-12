Lugejate kirjad

Detsembrinumber viis mind taas tagasi esimese vabariigi aegadesse. Vahetult enne sõda sündinud lapsena on jäänud mällu sõja­järgsed suitsevad varemed, purustatud kodud, sõjast räsitud inimesed. Meie, laste mängumaa oli varemetes, korjasime seal tihti nõude kilde ja isegi võistlesime, kes ilusamaid kilde leidis. Me ei mõelnud, et need olid killud purustatud kodudest. Aga meie peres räägiti, milline oli elu enne sõda. Ahmisin neid lugusid, see aeg tundus uskumatult ilusana, aga kaugena. Mida täiskasvanud tundsid, millist valu see neis tekitas, sellest ei teadnud ma midagi. See oli rännak paradiisist kaosesse.