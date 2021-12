Mindset coach ehk mõtteviisi treener Karmo Kivi selgitab, et visualiseerimine on enda soovitud tulemuse ettekujutamine. Visualiseerimisprotsessi jooksul kasutad oma kujutlusvõimet, kujutad ette detailselt lõppsaavutust, tõstad oma energiataset ja saad vastuseid. Vastused on vajalikud selleks, et oma eesmärgini jõuda.