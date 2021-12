KUULA | Teletegija Teele Viilup jagab kogemust, kui esimest last oodates tuli toime tulla ema kaotusega

Teele ütleb, et esinemine on tema jaoks alati olnud suur pingutus, aga ta naudib oma tööd advokaadina. “Meil tuli enne esinemisi kogu repertuaar Aarne Saluveerile üksi ette laulda, mina närveerisin juba kaks nädalat enne seda,“ naerab Teele. “Naudin koostööd kooris, aga ma ei ole esineja, sellest ka minu eriala valik. Õppisin ülikoolis ka ajakirjandust ja rahvusvahelisi suhteid, aga ma tunnen ennast täna väga hästi oma advokaadiametis”.

Teele kirjeldab oma tundeid, kui esimest last oodates tuli toime tulla ema kaotusega. “Elasin mingi perioodi nagu robotina, sellest perioodist ma suurt midagi ei mäleta. Autopiloot lülitus sisse ja enamat ma ei suutnud mõelda,” meenutab noor naine. “Järgmisena mäletan väga selgelt hetke kui ma esimest korda südamest naersin. See pöördemoment oli augustis, kui mõistsin, et elu läheb edasi. Tuleb õppida elama leinaga. Mind aitas väga sõbranna kiri, kes kirjeldas oma valu pärast lapse kaotust. Kui pärast sellist olukorda suudetakse naeratada, siis suudan ka mina.”

Lapsed on Teele jaoks suurim õnnistus siin elus ja ei ole olemas ühtegi plaani, mis jääks laste pärast tegemata. “Meil oli kooriga esinemine Hiinas ja mõistsin, et juhina pean kaasa minema. Mul ei olnud teist valikut. Tuli ette võtta reis 2-aastase poja ja 3-aastase tütrega. Pikendasin reisi, sest unistus Hiina müüri külastada oli suurem kui mure, et kuidas seda kahe mudilasega teha,” naerab Teele.