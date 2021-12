KUULA | Kirjanik Eia Uus räägib depressioonikogemusest ja sellest, kuidas end aidata, kui tunned end väärtusetuna

Eia räägib avameelses intervjuus oma elu keerdkäikudest – kuidas pidev enesepiitsutamine et "olla kõiges parim" viis ta depressiooni. Väliselt seda miski ei reetnud, sest suure naeratuse ja säravate silmade tagant ei oska ümbritsevad teise hingepiinu otsida. Ent ainult meie ise saame oma elu muuta, see on meie otsus, teab nüüd elus karastunum naine.

Lause "kõik või mitte midagi" on Eiaga käinud kaasas lapsepõlvest saati, aga emaroll on õpetanud, alati ei saa parimat püüda, kui jaksu pole. Eia nipp on alustada väikeste sammudega, et siis mingil hetkel rõõmuga avastada, kuidas märkamatult on terve maraton läbi joostud.