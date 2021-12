Missugusest mehest unistavad küpsed naised? Räägivad Tiina Ristimets, Merle Palmiste, Katrin Saali Saul, Kristel Voltenberg jt

„Ma vajan mehelt lohutust, enne kui ta pakub lahendust,“ ütleb psühholoog Katrin Saali Saul. Põneval moel ei pruugi naine vajadagi tööriistakastiga eluehituse meistrit, vaid hoopis kedagi, kes keerulisel ajal on olemas.

Eesti ajaloos esimest korda oleme jõudnud ajastusse, mil paarisuhe on kaotamas majandusliku üksuse väärtust. Paljud naised ja mehed on võimelised end iseseisvalt majandama, ka koos lastega. Õnneks oleme liikumas eemale ka ajastust, mil üks või teine osapool hoidus vastutusest laste kasvatamisel, kui vanemad otsustasid lahku minna. See aga tähendab, et ootused paarisuhtele on palju muutunud.

Äsjailmunud raamatus „Aeg. Teekond nimega naine“, mille on kirjutanud kokku Tiina Ristimets enda 50nda sünnipäeva aastal, mõtiskleb ta koos paljude naistega elu muutumise üle. Vanuse muutumise üle. Sellest, kuidas elu õppetunnid toovad edaspidisesse üha rohkem rahulolu sellega, mis praegu on.

Noppisin raamatust välja lõike, mida naised on õppinud armastusest ja suhetest meestega.