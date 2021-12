KUULA | Kritseldamine – kuidas mõtlemine, kuulamine ja rääkimine koos pliiatsiga aitab enda sees asjades selgust saada

Kuidas arendab kritseldamine meie kujutlusvõimet ning kuidas pliiatsiga mõtlemine töötab vaimse tervise tööriistana? Mis vahet on joonistamisel ja kritseldamisel? Teadlik kritseldamine on konkreetne tehnika, võimalus luua konseptuaalseid pilte. Tänapäeval on õppimine midagi muud kui lihtsalt meelde jätmine. Kritseldamine on hea enese juhtimiseks ja ka õpioskuseks, aga kuidas on ta abiks vaimse tervise plaanis?