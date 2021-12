Heimar Lenk oskab elada: laupäeva kõrghetk on kell viis, avame šampanja ja istume proua Hellega saadet kuulama

"Kell äratab mind hommikul 5.50. Siis ma käin külma duši all – see komme on mul olnud eluaeg. Või kastan ennast aias voolikuga märjaks. Viimasel pühapäeval, väljas oli veel pime, lasin end aias külma veega üle, võtsin suure froteerätiku ümber. Tõmbasin paksud villased sokid jalga – nagu nõeltega torkis jalgu! Sa ei kujuta ette, kui mõnus! Ja proua Helle juba ootas tulise koorekohviga teisel korrusel." Nii algab ajakirjaniku ja poliitiku Heimar Lengi päev.