Mihkel Raud koroonaheietustest sotsmeedias: see on nagu 15 kuulsuseminutit, mille najal on lihtne teistelt kaastunnet lunida

“Elu on see, mis tuleb siis, kui sul on teised plaanid,” ütles kunagi üks tark mees. See mees oli vist John Lennon. Kuigi me kipume geniaalseid tsitaate omistama inimestele, kes meile kõige rohkem meeldivad, mistõttu võib juhtuda, et Lennoni asemel lausus need targad sõnad keegi teine. Kuid lause tuum muutub sellest mõistagi vähe.