Kui saabub puhkepäev ja ma magan kauem, tabab mind lõuna paiku peavalu. Paar aastat tagasi võisin magada 12 tundi jutti ja ei olnud häda midagi. Nüüd ei saa ma ühtegi puhkepäeva ravimiteta veeta, sest kui ma peavalurohtu ei võta, läheb see üle põrgulikuks migreeniks. Millest see tingitud on?